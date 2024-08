Truffa WhatsApp, attenzione ai numeri stranieri: vogliono rubare i vostri dati. Cadere nella trappola è facile

WhatsApp, se ricevete un messaggio o una chiamata da un numero straniero con prefisso +62 o altri potrebbe essere una truffa

C'è una nuova truffa che circola su WhatsApp ed è stata segnalata alle autorità. Se avete ricevuto un messaggio una chiamata da un numero con un prefisso 0062 o +62 (Indonesi) è probabile che siate caduti vittima di un tentativo di raggiro. Se si risponde infatti si viene invitati a scaricare un'app che metterà seriamente a rischio la sicurezza del vostro telefono.

Il consiglio come sempre è quello di non rispondere a queste chiamate, bloccando anche il numero sospetto, e non cliccare negli eventuali link presenti nel messaggio. Fate attenzione anche ai contatti con prefisso +223 e +84 da Mali e Vietnam.