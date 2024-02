Truffe online e AI, anche Sallusti vittima del deepfake. Il falso video

Truffe online, Alessandro Sallusti vittima di un video falso realizzato con l'Intelligenza Artificiale

Dopo Mara Venier e l'azienda Eni, ora anche Alessandro Sallusti. Parliamo, in tutti i casi, di vittime di video deepfake, ossia realizzati con l'intelligenza artificiale (quindi falsi) in cui si lascia intendere che i protagonisti promuovono investimenti finanziari. Video diffusi su una delle principali piattaforme di social network, che hanno già portato moltissime persone a cadere nella rete dei truffatori-

Nel caso del giornalista, nel video falso la sua immagine viene sfruttata per far credere che promuova un inesistente progetto per ricevere un dividendo mensile e guadagnare con poco sforzo. Attenzione, perché il progetto non esiste e Sallusti non ha mai pronunciato queste parole.

Sfruttando l’intelligenza artificiale, i truffatori clonano le voci e immagini di personaggi influenti e noti, generando falsi video con la tecnica del deepfake. L’obiettivo è convincerci a investire piccole somme, a fornire i nostri dati e poi sparire con i soldi, per poi utilizzare successivamente i nostri dati per phishing mirato o, peggio ancora, per attività illegali o per truffare altre persone.