Truffe online e AI, il caso Eni: ecco come non cadere nella trappola

Truffe online, Eni ha realizzato un decalogo da seguire per prevenire le minacce sul web e come difendersi

La Polizia di Stato ha provveduto al sequestro di 437 risorse online associate a una truffa online che utilizzava indebitamente il marchio di Eni. Nello specifico si trattava di video deepfake, realizzati quindi con l'intelligenza artificiale, in cui si lasciava intendere che l'azienda promuovesse falsi investimenti finanziari. I video sono stati diffusi su una delle principali piattaforme di social network.

Questa non è comunque la prima volta che l'AI viene utilizzata per realizzare truffe online. Basta ricordare il caso di Mara Venier, che l'anno scorso tramite le sue Storie di Instagram denunciava di essere diventata protagonista suo malgrado di un video deepfake in cui la sua immagine, associata a quella di Elon Musk, era servita per invitare a investire 250 euro in un progetto finanziario dall'ingente reddito fisso mensile. "Ancora una volta sono la vittima inconsapevole ed incolpevole di un tentativo di truffa a danno di ingenui creduloni", aveva detto la conduttrice di Domenica In.

All'epoca l'avvocato di "Zia Mara", Giorgio Assumma, aveva evidenziato come "questo episodio sia la prova più palese e convincente dei gravi pregiudizi che l'uso illegale delle intelligenze artificiali possa causare, in mancanza di una normativa che regoli il fenomeno".

Con l'intelligenza artificiale è diventato sempre più difficile distinguere tra finzione e realtà e il rischio di rimanere vittima di una truffa online è sempre dietro l'angolo. Ecco quindi i consigli di Eni su come proteggersi dalle principali minacce online: