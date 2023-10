"Figli di puttana, truffatori", Mara Venier furiosa: ecco che cos'è successo

Mara Venier come non l'avete mai vista: "Figli di puttana, truffatori"

Mara Venier furiosa come non mai. "Ancora una volta sono la vittima inconsapevole ed incolpevole di un tentativo di truffa a danno di ingenui creduloni", ha scritto la “zia d’Italia” su Instagram. Ma che cos’è successo? Da qualche giorno, sulla rete è apparso un video in cui appaiono Mara Venier ed Elon Musk (e già da qui verrebbe da farsi due domande) mentre consigliano ai propri follower di investire i loro soldi in una piattaforma di trading.

Il filmato, ovviamente, altro non è che una truffa. La Venier e il miliardario sudafricano padrone di X (l’ormai vecchio Twitter) e Tesla non hanno mai girato queste scene. Si tratta, infatti, di un video “fake” realizzato attraverso un particolare tipo di intelligenza artificiale.

"La fotografia delle mie sembianze fisionomiche, resa dinamica con la tecnologia dell'intelligenza artificiale, unita a quella di Elon Musk, invita gli italiani a investire 250 euro in un progetto finanziario garantendo un ingente reddito fisso mensile", ha spiegato la Venier nel suo post. A tal proposito, come riporta Libero, la Venier ha fatto sapere non solo che "l’impresa che ha assunto l'iniziativa non risulta reperibile” ma anche che il nome del consulente è falso.