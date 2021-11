Tv, a Rai Pubblicità la concessione per la raccolta di Radio Italia

Radio Italia passa a Rai Pubblicità: da gennaio 2022, e per il prossimo triennio, sarà rappresentata sul mercato dalla concessionaria del gruppo Rai che sarà titolare della raccolta pubblicitaria di Radio Italia solomusicaitaliana (4,5 milioni di ascoltatori nel giorno medio; 15,3 milioni nei sette giorni. Fonte TER 1° semestre 2021), di Radio Italia Tv (1ª televisione musicale italiana. Fonte Auditel 1° semestre 2021), del sito radioitalia.it (1,4 milioni di page views. Fonte Audiweb media mese 2021; 390.000 sessioni streaming, tempo medio 31’00”. Fonte Mapp media mese 2021) e dei canali social ufficiali dell’emittente (Facebook, Instagram, Twitter e Tik Tok con oltre 3,9 milioni di utenti).

Mario Volanti, editore e presidente Radio Italia solomusicaitaliana, commenta: “Con l’accordo tra Radio Italia e Rai Pubblicità si apre una fase nuova, e sicuramente inedita, che si prospetta piena di attività e collaborazioni che possono andare al di là del semplice rapporto tra concessionaria e mezzo. È sicuramente una sorpresa: pochi o nessuno qualche mese fa avrebbero ipotizzato questo tipo di connubio, me compreso. Aver incontrato e conosciuto una struttura dalle enormi potenzialità e professionalità mi ha decisamente convinto a intraprendere questo percorso che parte con prospettive di grandi risultati, anche in relazione alla complementarità in termini di numeri e target, tra la nostra emittente e le emittenti già in portafoglio a Rai Pubblicità”.

(Segue)