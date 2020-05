Tv, programmi più attivi su social: Fazio batte tutti, sul podio Iene e Amici

La classifica dei programmi tv – realizzata in esclusiva per Primaonline da Sensemakers (powered by Shareablee) monitorando interazioni e videoviews – mette al primo posto della graduatoria di aprile una trasmissione che monetizza – oltre alla sostenuta attività e risposta social – anche il fatto di non essersi mai fermata, trasformandosi piuttosto in un appuntamento di monitoraggio credibile di quanto innescato nella società da Covid-19. ‘Che tempo che fa’ con Fabio Fazio sempre incline a ospitare Roberto Burioni, è salito sul primo gradino del podio (era secondo il mese scorso) dall’alto di 4,4 milioni di interazioni attivate su quattro piattaforme e di 35,4 milioni di videoviews sulle due piattaforme valutate da Sensemakers. Al secondo posto si collocano ‘Le Iene’, che nella precedente graduatoria mensile avevano scontato il lungo stop della trasmissione, procurato dal contagio che aveva toccato alcuni dei membri della squadra di Davide Parenti. La spinta tv della sola finale di ‘Amici’ su Canale 5, vinta Gaia Gozzi, è bastata a collocare la trasmissione della Fascino di Maria De Filippi sul terzo gradino del podio, battendo ‘Grande Fratello’ e ‘Pechino Express’ (trasmissione da tempo fermatasi).

Sempre come riporta Primaonline, quanto ai programmi cult, da registrare la forza di ‘Propaganda Live’, al decimo posto della top quindici, il dodicesimo di ‘E Poi c’è Cattelan’ (SkyUno), tornata in onda in formula smart, la prevalenza di ‘Report’ su ‘Quarta Repubblica’, del tutto paragonabile a quella che esiste in termini di dati Auditel tra le due trasmissioni in onda al lunedì sera (nonostante il cresciuto protagonismo social di Nicola Porro, curatore e conduttore del programma di Rete4), nonché quella del Tg3 su TgLa7 (al quattordicesimo e al quindicesimo posto).