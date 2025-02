TV8 raddoppia; Joe Bastianich in access nella sfida degli ascolti tv dopo che in preserale...

Joe Bastianich condurrà Foodish nell'access prime time di TV8

TV8 prepara un'altra novità: oltre al preserale con 'Casa contro Casa' che lancia idealmente la sfida a Casa a Prima Vista di Real Time (qui i dettagli), il canale in chiaro della 'famiglia Sky' in primavera, punterà su Foodish con Joe Bastianich.

Foodish, quando andrà in onda il programma di Joe Bastianich su TV8

Si tratta di una produzione originale destinata all'access prime time (orario di partenza alle 20,30), dunque la fascia presidiata attualmente dalle puntate inedite di Celebrity Chef by Alessandro Borghese (contro i vari Affari Tuoi, Striscia la Notizia, Cash or Trash....) che ha varato la squadra dei nuovi giudici proprio in questi giorni (Maddalena Fossati e Andrea Aprea).

Le riprese di Foodish sono iniziate nei giorni scorsi e il programma (prodotto da Banijay Italia) in ogni episodio sarà accompagnato da un VIP, esperto della città o della particolare ricetta oggetto della puntata.

Dunque un viaggio in lungo e in largo di Joe Bastianich per l’Italia per assaggiare quattro tra le migliori proposte della stessa ricetta, con lo scopo di decretare qual è la migliore in ogni città. Quattro concorrenti si sfidano, in rapida successione, in una serie di “uno contro uno”, con l’obiettivo di indossare l’ambito grembiule di Foodish.