Casa A Prima Vista boom su Real Time? Tv8 risponde col nuovo format: arriva 'Casa contro Casa'

Casa A Prima Vista boom su Real Time? Tv8 lancia 'Casa contro Casa'

Real Time in questi mesi ha festeggiato ascolti tv da record col format Casa a Prima Vista (basato sul format francese Chasseur D'Appart) che ha colpito il cuore dei telespettatori italiani prima con la sua versione milanese guidata dal trio Gianluca Torre, Ida di Filippo e Mariana D'Amico e con quella romana che ha visto protagonisti in primis Blasco Pulieri, Nadia Mayer e Corrado Sassu ("Il mio cuore batte per il Milan e Leclerc. Quella casa con 16 beagle da piazzare..." - L'intervista ad Affaritaliani.it)

E oggi TV8 lancia la sfida a Warner Bros Discovery arricchendo il suo palinsesto con un format tra tv e passione per l'immobiliare: ecco “Casa contro Casa”, nuova produzione originale, firmata Banijay Italia.

Data di partenza? Arriverà in tv la prossima primavera nella fascia preserale.

Alla conduzione Fabrizio Zampetti, figura di riferimento nel panorama del real estate di lusso.

La formula del programma? Casa contro Casa farà tappa nelle principali località italiane, e in ogni città l’esperienza e la visione di Zampetti aiuteranno un suo cliente a scegliere la casa giusta per le proprie esigenze. In gara tre intriganti proposte abitative di altrettanti agguerriti agenti, ma solo una sarà proclamata la casa perfetta.

