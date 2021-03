Twitter gioca d'anticipo con Clubhouse, su Android arrivano gli audio

Twitter anticipa Clubhouse: chat audio anche su Android

Twitter gioca d'anticipo con il social del momento Clubhouse. Il colosso ha introdotto la chat audio anche su Android, piattaforma dove Clubhouse non è ancora sbarcata. Dopo il lancio in fase di test avvenuto a dicembre 2020, con il quale 'Spaces' era accessibile solo agli utenti dotati del sistema operativo iOS, ora l'app sbarca anche su Android, da dove si accederà sempre per invito.

A darne notizia è un tweet postato dal profilo ufficiale di Spaces, con il quale Twitter ha comunicato agli utenti la possibilità di iniziare a partecipare alle conversazioni audio, sebbene a differenza di Clubhouse gli iscritti non possano creare una 'room' per le chat vocali dal vivo. Con il progetto che include gli audio Spaces gli utenti Twitter potranno monetizzare i loro contenuti.

Da quando Clubhouse è venuto alla ribalta a gennaio, conquistando il podio dei social più popolari, grazie anche allo sbarco di personalità come Elon Musk e Mark Zuckerberg, sono numerose le piattaforme che hanno allo studio modalità audio da inserire nel loro flusso di notizie. Anche Facebook, secondo una indiscrezione del New York Times dei giorni scorsi, starebbe lavorando ad una funzione audio. Mentre Instagram, in linea con il nuovo trend che privilegia i contenuti, ha introdotto le dirette a quattro, aprendo a nuovi spazi di discussione e intratattenimento.