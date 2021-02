Uomini e Donne, chi è la nuova tronista Samantha

Uomini e Donne, new entry Samantha Curcio. Ecco chi è

A Uomini e Donne, oggi 23 febbraio, ha debuttato la nuova tronista Samantha, dopo la scelta in seguito alla quale Sophie Codegoni è uscita dal programma. Ma chi è Samantha Curcio? Ha 30 anni, è nata a Sapri (Salerno). Quella in cui è cresciuta è una famiglia del sud molto unita, "fatta di principi, severità e amore per il cibo". Samantha ha un bellissimo rapporto con i genitori, la sorella maggiore e l’amatissima nonna. Dopo il liceo si è trasferita a Roma per studiare giurisprudenza, lavorando nel mentre come cassiera in un bar per mantenersi durante gli studi.

Samantha e il rapporto con il proprio corpo

Sin da bambina si è sempre sentita “diversa” per la sua corporatura. All'età di 15 anni camuffava i suoi 90 chili con abiti di due taglie più grandi. Oggi è fiera della persona che è, e si definisce orgogliosamente curvy. Il suo motto è: “Si può dimagrire ma non si può diventare simpatici”. Single da nove anni, si è sempre considerata una corteggiatrice e non si è mai sentita veramente corteggiata. Nel programma vorrebbe incontrare l'uomo che cerca, magari con cui creare una famiglia.