Urbano Cairo, nodo rinnovi: Juric addio (attenti a Sarri) e Mentana riflette

Urbano Cairo, nodo rinnovi. Torino-Juric addio (attenti a Sarri). La7, Enrico Mentana riflette

Ore di riflessione per Enrico Mentana, che, dopo il botta e risposta con Lilli Gruber, potrebbe annunciare la sua decisione nel Tg di la7 dopo aver risposto con "sottoscrivo" al comunicato dell'editore. Faccenda chiusa? Secondo l'Adnkronos, fonti vicine al giornalista suggeriscono che la riflessione è aperta e potrebbe portare a un nuovo annuncio nel tg delle 20.

Una situazione intricata che ha acceso le luci dei riflettori su La7.

Con quel contratto in scadenza a fine 2024 che rischia di divenire una spada di Damocle per Urbano Cairo.

Anche perchè da settimane, pensando a Mentana girano le sirene di Warner Bros e il brand Cnn alla ricerca di un capo delle news per il 2025 (con indiscrezioni anche su Giovanni Floris, però sotto contratto con La7). Voci su canti ammalianti, anche se stando a quanto risulta ad Affaritaliani.it dal quartier generale di Discovery continua a trapelare calma su questo fronte. Il mantra è sempre quello: un anno fa dopo l'arrivo di Fabio Fazio e ora con Amadeus sono fiorite mille indiscrezioni di colpi in canna da parte del Nove: certo, è lecito aspettarsi qualche sorpresa e altri rinforzi in futuro, ma non pensiamo a una campagna acquisti 'stile Real Madrid' a suon di acquisti galattici in serie.

In mezzo al guado c'è Urbano Cairo che, a ben vedere, non con uno, ma due contratti in scadenza: il primo, a brevissimo è quello di Ivan Juric. E con l'allenatore del Torino sarà divorzio a fine stagione (tra Vincenzo Italiano e Paolo Vanoli del Venezia, attenti a Sarri, entrato nel casting di 'mister Toro'). L'altro per l'appunto è quello di Enrico Mentana: qui la volontà dell'editore è di proseguire un cammino iniziato 14 anni fa. Ma tra il dire e il fare ci sono delle riflessioni in corso da superare...