Mentana-Gruber, l'ironia di Fiorello sul caos La7. "Il Papa e la Fagnani..."

Viva Rai2! va verso il suo gran finale: terz'ultima puntata e Fiorello si butta sul caso La7 con la consueta ironia: "Si sta scatenando il putiferio tra Mentana e Gruber. Pensate che il Papa ha chiesto il cessate il fuoco! Lui era arrabbiatissimo, è tornato a casa, la Fagnani l'ha guardato e gli ha chiesto 'ma tu che belva ti senti?'".

La7, Fiorello: "Mentana vuole sforare così tanto da superare l'8 e mezzo… e arrivare al Nove!"

In chiusura sull'argomento un'immancabile battutina di Fiorello: "Mentana vuole sforare così tanto da superare l'8 e mezzo… e arrivare al Nove!".

Fiorello canta con Orietta Berti a Viva Rai2. E sul look di Damiano dei Maneskin...

Non solo il caso Mentana-Gruber. Ospite di Via rai2, Orietta Berti, la "popstar più grande d'Italia", così definita da Fiorello, che ha cantato con lei, regalando al pubblico il singolo 'Una Vespa in Due', brano dell'estate presentato in anteprima proprio al mattin show e presto disponibile su tutte le piattaforme.





A Viva Rai2 si è parlato anche di Damiano dei Maneskin, che per il look sfoggiato al Met di New York è stato paragonato dal pubblico a Fiorello: "Succede a noi sex symbol - scherza lo showman -. A un certo punto ci accostano a qualcuno per cui noi diciamo 'ma no, ma ti pare?'. A me capitò con D'Alema. Però, devo dirvi…".