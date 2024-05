La7, Gruber-Mentana, duro botta e risposta. E il Nove sogna il colpo

Enrico Mentana risponde a Lilli Gruber. “Silenzio vertici La7, prendo distanze dai maleducati"

Prende fuoco la polemica a distanza tra Enrico Mentana, direttore del tg di La7, e Lilli Gruber, conduttrice di 'Otto e Mezzo'.

Lunedì sera il rimprovero della Gruber in apertura di puntata: la conduttrice si è risentita per aver iniziato in ritardo dopo 'l'allungamento' del tg di Mentana ("L'incontinenza è una brutta cosa", ha detto Gruber cominciando il programma).

Ora arriva la secca replica del giornalista che - su Facebook - non la manda a dire. "Dall'uno al nove per cento in mezz'ora. Questa è la curva degli ascolti, del tutto simile a quelle dei giorni precedenti, del tgla7 di ieri sera -ha scritto Mentana pubblicando il grafico degli ascolti - segnato da fatti importanti e in continuo aggiornamento. A quel tg però ha imprevedibilmente fatto seguito un giudizio grevemente sprezzante nei miei confronti da parte di chi conduceva il programma successivo, che pure è ogni sera diretto beneficiario di quella curva ascendente".

Un giudizio, prosegue il direttore del tg di La7, "da cui finora nessuno tra i vertici di La7 ha sentito il bisogno di prendere le distanze. Piccolo episodio, ma molto indicativo. A questo punto le distanze, come è doveroso, le prendo io, dai maleducati e dagli ignavi".

Enrico Mentana, Warner Bros Discovery sogna il super colpo

E il Nove nel frattempo sta alla finestra sognando il colpo Mentana. Ricordiamo che il contratto con la tv di Urbano Cairo sarà in scadenza al 31 dicembre 2024. E il gruppo Warner Bros Discovery, dopo un autunno in cui punterà sempre più forte sull'intrattenimento (da Amadeus a Crozza, passando per Fazio e i programmi super collaudati della rete con i vari Gabriele Corsi, Elettra Lamborghini, Francesco Panella) nel medio periodo potrebbe poi accelerare anche sul fronte di informazione e talk show politici. Il tutto sfruttando il brand Cnn Italia (con le grandi manovre di cui si parla per la nascita di un canale all news).

Inutile dire che un pezzo da novanta come Enrico Mentana sarebbe un altro acquisto in grado di far vacillare ancor più il duopolio Rai-Mediaset.



Lilli Gruber contro Enrico Mentana in diretta Tv: "L'incontinenza è una brutta cosa"