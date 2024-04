Discovery e Cnn Italia, il piano delle news del Nove per superare Rai2 e Rete4

Discovery, il piano per superare Rai e Mediaset. Non solo Amadeus...

Discovery non si ferma a Fazio e Amadeus ma ha l'obiettivo di battere in termini di ascolti Rai e Mediaset. In particolare avrebbe messo nel mirino per motivi diversi: Rai2 e Rete4. Il canale Nove punterà forte sulle news, sfruttando il brand Cnn Italia. Gli addetti ai lavori parlano di "grandi manovre tese a inaugurare Cnn Italia, un canale all news”. L’operazione è colossale. Il gruppo nato dalla fusione tra le multinazionali Discovery e WarnerMedia sta puntando sul nostro paese con un investimento imponente. Cnn Italia è destinato a sbarcare entro un anno. A inizio 2025. "Un progetto impressionante, che cambierà per sempre il panorama dell’emittenza italiana", dicono fonti che hanno visto i business plan.

Discovery-Warner Media avrebbe nel mirino l’apertura di un canale all news e di uno online. L'obiettivo del gruppo è quello di espandersi, puntano su un’informazione con marchio Cnn: equilibrata e presente sia sul grande schermo e sia sul web. Con - riporta Repubblica - un centravanti dell’intrattenimento come Amadeus, che sarà impiegato forse nel programma che conosce meglio (i Soliti ignoti) ma non solo. Per lui si pensa ad un talent show stile XFactor e anche un terzo programma da definire. Ma si punta anche su un’offerta a pagamento (Max) che sfidi Netflix. La sfida a Rai e Mediaset adesso è ufficialmente lanciata.