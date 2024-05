X Factor: Amadeus, Achille Lauro e trattative con.. rumor bomba tra Sky-Nove

X Factor da Sky al Nove con Amadeus conduttore? Le voci

Amadeus condurrà X Factor sul Nove? Torna a girare la voce sul talent show musicale di Sky che potrebbe passare sulla rete ammiraglia di Warner Bros Discovery (che guarda anche al format by Banijay I Soliti Ignoti, game show di Rai 1 presentato proprio da Amadeus).

Non nel 2024 comunque, visto che la prossima edizione resterà sulla pay tv di Comcast con Francesca Michielin che dovrebbe tornare in conduzione (si è parlato nelle scorse ore anche di Alessandro Cattelan, ma la Rai per lui... qui le indiscrezioni). Va detto che sì, i diritti di X Factor sono in scadenza con Freemantle, ma, stando a quanto riporta Dago, Sky dovrebbe avere l'opzione di rinnovo sui diritti. Dunque si tratta di una voce in divenire. Certo, al passaggio di Amadeus sul Nove era già trapelata l'idea di uno show legato alla musica in prime time: non fosse X Factor possibile che si lavori comunque su questo fronte.

X Factor su Sky, Achille Lauro nuovo giudice?

Cambiamenti in vista nel frattempo in giuria. Dargen D'Amico nel corso della finale aveva fatto sapere che sarebbe stato il suo ultimo anno in giura a X Factor e al suo posto potrebbe arrivare Achille Lauro. Anzi, stando ai rumor si parla anche di una trattativa in corso con Lazza. Ricordiamo che nell'ultima edizione andata in onda la giuria del talent musicale, oltre a Dargen era composta da Fedez, Morgan, Ambra.

