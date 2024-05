Sanremo bomba: Alessandro Cattelan con Carlo Conti. Mammuccari su Rai2 con...

Sanremo 2025: Alessandro Cattelan con Carlo Conti al Festival? Teo Mammuccari su Rai2 con...

Da Alessandro Cattelan (Sky chiama, ma attenti a Sanremo...) a Teo Mammuccari e Luca Barbareschi, i rumors sul tele-mercato

Alessandro Cattelan: Sky lo corteggia. Ma Sanremo con Carlo Conti...

Sky corteggia Alessandro Cattelan e vorrebbe riportarlo a casa, dopo gli ultimi anni in Rai, con una doppia offerta: conduzione di X Factor e di un nuovo late show. Lo scrive Dagospia secondo cui pesa però la variabile Sanremo. In pole position come noto c'è "Carlo Conti (opzione sostenuta con forza da Roberto Sergio). Nel gioco degli equilibri c'è chi ipotizza un finale con pareggio: conduzione Conti-Cattelan. Primo test sabato scorso a I Migliori Anni".

Teo Mammuccari e Luca Barbareschi su Rai2?

Teo Mammucari cala un tris sulla Rai? Concorrente a Ballando con le Stelle e tutor a L'Acchiappatalenti, "il conduttore in autunno sarà impegnato in prima serata su Rai2", secondo Dagospia "starebbe lavorando per un nuovo programma condotto da Luca Barbareschi, produttore ed ex deputato".

