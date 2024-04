Urbano Cairo rilancia La7d: nuovo palinsesto con serie tv e sport (ecco cosa vedremo)

Ascolti tv, la nuova scommessa di Urbano Cairo su La7d, 'sorella' di La7

Alla presentazione degli ultimi palinsesti dello scorso luglio, Urbano Cairo parlando di La7d aveva sottolineato che la rete sorella di La7 nonosta una media dello 0,5% di share negli ascolti tv, «non è una Cenerentola e ha un potenziale enorme, pari a 15 milioni di raccolta se arrivasse all’1% di share. Ho chiesto ad Andrea Salerno di sviluppare una offerta editoriale ad hoc che sarà oggetto di una presentazione dedicata».

La7d, nuovo palinsesto: serie tv e sport in esclusiva per la rete di Urbano Cairo

Detto fatto. Dopo mesi di lavoro, è stato messo a punto un nuovo palinsesto che rinnova l'offerta dei programmi di La7d. Si parte lunedì 29 aprile con la programmazione del secondo canale del Gruppo Cairo Communication. Si punterà su nuovi contenuti esclusivi per rafforzare "il rapporto di fiducia con il pubblico. Una nuova veste grafica che amplifica la “vicinanza distintiva” con La7", fanno sapere dal gruppo.





La nuova sfida di La7d? 1500 ore di nuovo prodotto tv, in onda sul canale 29 del digitale terrestre e della piattaforma TvSat, e sul canale 161 di Sky. Nel menù della rete di Urbano Cairo "dalle serie tv di successo internazionale, ai grandi film, ai factual più amati, fino agli eventi sportivi in esclusiva. Un’offerta ricca, coinvolgente, appassionante, che riflette l’impegno costante della Rete nell’offrire contenuti di qualità e intrattenimento che soddisfino le esigenze e i gusti di una platea di telespettatori sempre più ampia e differenziata".

Su LA7D ecco allora serie tv come Desperate Housewives, Bull e Modern Family e Scandal; factual cult per raccontare storie di straordinaria quotidianità, tra cui “Sconosciuti” e “Ci vediamo in tribunale”; il sapore delle nuove puntate de “La cucina di Sonia”; e per lo sport gli appuntamenti in esclusiva con la Coppa del Mondo di Ginnastica Ritmica. "Dal 29 aprile su La7d si accende l’emozione", raccontano dal gruppo Cairo.