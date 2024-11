Usa 2024, Mentana torna in Maratona, Berlinguer lo sfida e poi... Rai, Mediaset, La7: guida tv nella notte della guerra Trump vs Kamala Harris

Usa 2024, Trump vs Kaala Harris: la sfida sulle tv italiane

La notte tra martedì 5 novembre 2024 e mercoledì 6 dirà finalmente chi sarà il nuovo presidente degli Stati Uniti: Donald Trump o Kamala Harris? Chi uscirà vincitore dalla lunga sfida delle elezioni di Usa 2024? Ancora poche ore e lo scopriremo. Nel frattempo, Affaritaliani.it vi anticipa la guida tv delle maratone che andranno in onda sul piccolo schermo.

Usa 2024, Maratona Mentana su La7 dopo DiMartedì by Floris

Il cult dei cult in questi casi è da sempre la Maratona Mentana su La7. Poteva mancare il suo racconto della sfida finale tra Donald Trump e Kamala Harris? Giammai. La diretta partirà sulla tv d Urbano Cairo alle 00.25 di mercoledì 6, con l'antipasto classico del giorno di La7, DiMartedì by Giovanni Floris in prima serata. La diretta di Mentana andrà avanti tutta la notte fino al Coffee Break di Andrea Pancani alle 9.40 del mattino successivo.

Usa 2024, Bianca Berlinguer e Nicola Porro: la sfida Trump-Harris su Mediaset

Fronte Mediaset. Martedì 5 novembre, su Rete4, andrà in onda Bianca Berlinguer con il consueto “È sempre Cartabianca” che andrà avanti fino alle ore 6.00 del giorno seguente: previsti collegamenti con gli inviati negli USA e grafiche con i dati aggiornati by Associated Press.

In programma poi Lo Speciale Tg5 “Usa 2024 – La scelta americana”, condotto da Cesara Buonamici, dalle ore 6.00 alle ore 8.00, su Canale 5.

E la successiva prima serata su Retequattro, con “Speciale Quarta Repubblica – Il Presidente”, condotto da Nicola Porro.

Usa 2024, Bruno Vespa e i programmi Rai per Trump e Kamala Harris alla Casa Bianca

La Rai scende in campo con Rai 1, Rai 2, Rai 3 e RaiNews24 per la no-stop di Usa 2024 che partirà alle 23.40 con “Porta a porta” speciale sulla prima rete in collaborazione con il Tg1 e si concluderà alle 6.30 con uno Speciale Tg1 in onda fino alle 9.50. Quindi ecco lo Speciale Tg2 dalle 10 a mezzogiorno e lo Speciale Tg1 dalle 14.00 alle 15.00.