Usa, Amazon ottiene l'uso dei droni per il servizio delivery

Al via il delivery col drone, il colosso dell'e-commerce Amazon ha ottenuto l'approvazione della Federal aviation administration (Faa).

Dopo aver inoltrato la richiesta di approvazione lo scorso agosto, l'azienda di Jeff Bezos, ha ottenuto la certificazione dell’autorità federale per la gestione della flotta dei droni, per l'avvio del nuovo Prime Air, il servizio delivery entro i 24 km di distanza.

Da anni Amazon lavora alla sua rete di distribuzione. L'obiettivo, presentato lo scorso anno alla conferenza re:MARS, è quello di recapitare i prodotti Amazon ai clienti entro 30 minuti direttamente sulla soglia di casa. Dopo test iniziati nel 2013, il gruppo di Bezos, ha chiarito che il servizio sarà reso solo in aree a bassa densità popolare e che i pacchi non supereranno i 2,5 kg.

E-commerce, il delivery col drone sempre più diffuso

Altre aziende hanno già sperimentato la consegna di pacchi via drone. La società del gruppo Alphabet (Google), Wing, è stata la prima a ottenere l’approvazione della Faa per le consegne negli Usa, mentre ad ottobre l'uso dei droni è stato garantito all'Ups.