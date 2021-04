Vaccini per tutti: i nuovi sticker di WhatsApp e Oms dedicati alla pandemia

WhatsApp ha sviluppato un pacchetto di "emoticon" per dare la possibilità agli utenti di esprimere i sentimenti di gioia, sollievo o speranza nei confronti dei vaccini contro il Covid.

La novità nasce in collaborazione con l'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) con l'obiettivo di coinvolgere gli utenti, in un modo "creativo e divertente", nella campagna vaccinale, promuovendo emozioni positive e facendo sì che le persone possano condividere con il resto del mondo un'esperienza comune.

WhatsApp ha anche sottolineato come l'incorporazione di questi adesivi-faccine è stato fatto per esprimere gratitudine e riconoscimento a tutti gli operatori sanitari che hanno lavorato durante i momenti più difficili della pandemia per salvare vite umane.

L'azienda di proprietà di Facebook ha specificato che il pacchetto completo di questi emoticon si chiama "Vaccini per tutti" ed è l'ennesimo sforzo fatto, dall'inizio della crisi sanitaria, per sensibilizzare gli utenti sul tema del Covid lavorando a stretto contatto con governi e organizzazioni internazionali.