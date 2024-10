VADO raccoglie oltre 440.000€ per digitalizzare il settore vending machine con il delivery automatizzato e accelerare l'espansione europea

VADO, startup torinese che automatizza il delivery, trasformando i distributori automatici in punti vendita intelligenti connessi alle principali app di consegna

VADO, la startup torinese che automatizza il delivery, trasformando i distributori automatici in punti vendita intelligenti connessi alle principali app di consegna, ha chiuso un Seed Round con una raccolta di 444.000€. L’operazione è stata guidata da Startup Wise Guys, uno degli acceleratori, dedicati alle startup early stage, più attivi a livello europeo, con la partecipazione, tra gli altri, di Angels 4 Impact, rappresentati da Alberto Adorini, Dirigente Mooney ed ex McKinsey, come champion, Eberhard Schmidt investitore e imprenditore Tedesco, ex McKinsey, Gianni Tagliapietra imprenditore italiano, e i business angel Hugo Valdivia e Silvestro Russo.

Con i fondi raccolti, VADO punta ad accelerare l’espansione internazionale, con un focus sui mercati di DACH (Germania, Austria, Svizzera) e Francia, a rafforzare le integrazioni con altri produttori di distributori automatici e a implementare nuove tecnologie basate su Generative AI, per ottimizzare ulteriormente i processi di delivery e migliorare l’esperienza del cliente.

Oltre all'aumento di capitale, VADO annuncia l’ingresso di Andrea T. Orlando come late co-founder. Andrea T. Orlando, già Managing Partner e Amministratore Delegato in Italia di Startup Wise Guys, torna a dall’altra parte del tavolo dopo aver completato gli investimenti del suo Fondo. Dopo oltre dieci anni trascorsi come "expat" nei Paesi Nordici, Orlando è tornato nel Bel Paese, mettendo a disposizione la sua esperienza nel mondo dell’innovazione. Grazie al suo background internazionale e alla sua visione strategica, ha contribuito allo sviluppo di numerosi progetti, consolidandosi come figura di riferimento nell'ecosistema italiano delle startup.

“Siamo entusiasti del supporto ricevuto dai nostri investitori e dell’ingresso di Andrea, nel core team” ha dichiarato Alessandro Ursino, CEO e co-founder di VADO. “Questo round di finanziamento, insieme all'esperienza e alla visione strategica di Andrea, ci permetterà di accelerare l'espansione in Europa e continuare a innovare con soluzioni tecnologiche all’avanguardia, rivoluzionando il settore del delivery automatizzato.”

"Sono davvero entusiasta di essere ritornato operativo in una startup, specialmente in un’azienda innovativa come VADO, durante una fase così strategica per la sua crescita" ha dichiarato Andrea T. Orlando, già imprenditore e investitore e adesso co-founder di VADO. "VADO ha tutte le carte in regola per lanciare l’industry vending e in particolare l’automated retail verso grandi traguardi. Con il sostegno dei nostri investitori e un team dinamico, siamo pronti a crescere rapidamente nei mercati europei e ad ampliare la suite di prodotti digitali per servire al meglio i nostri clienti”.

Fondata a Torino alla fine del 2020, VADO è una startup innovativa che propone soluzioni digitali per il delivery, consentendo ai retailer di integrare un canale di vendita automatizzato ed efficiente in diversi settori, tra cui food, farmacia, bevande, beauty e pet care. La missione di VADO è trasformare un mercato tradizionalmente statico come quello delle vending machine in un ecosistema dinamico, connesso alle moderne piattaforme di delivery e in grado di rispondere alle crescenti esigenze dei consumatori; la startup si inserisce, infatti, in un mercato in cui i consumatori cercano comodità e velocità, soprattutto nelle ore serali o in aree a bassa densità di punti vendita fisici

Grazie alla connessione con app di consegna come UberEats, Just Eat, Glovo e Deliveroo, questa soluzione apre le porte a una nuova generazione di distributori automatici, che non si limitano più alla vendita diretta sul posto, ma diventano veri e propri hub di delivery automatizzato. Con VADO Delivery, infatti, i distributori sono in grado di gestire consegne in meno di 30 minuti, generando entrate più elevate per ogni singolo macchinario, vendite h24, senza i costi fissi di un negozio fisico. In questo modo, VADO permette ai rivenditori di ridurre i costi di gestione fino all'80%, grazie alla completa automazione del processo di vendita e distribuzione.

Non solo: VADO facilita l’accesso e l’uso di queste nuove soluzioni grazie al QR Code Branded Payment System, un sistema che consente agli utenti di acquistare prodotti dai distributori automatici senza dover scaricare app o usare POS fisici. Questo trasforma ogni vending machine in un e-commerce accessibile a chiunque, ampliando il potenziale bacino d’utenza.

Inoltre, la piattaforma V-Locator permette agli utenti di trovare i distributori automatici più vicini, verificare in tempo reale la disponibilità dei prodotti e scegliere tra ritiro diretto o consegna tramite le app di delivery. Per i rivenditori, invece, la Dashboard VADO offre una panoramica completa delle performance di vendita, aiutando a ottimizzare la gestione di ordini, scorte e prodotti più richiesti. L’azienda non si limita a soddisfare la crescente richiesta di automazione e delivery, ma offre anche una soluzione scalabile che consente ai retailer di operare senza interruzioni. Questa continuità nelle operazioni rappresenta un vantaggio competitivo significativo, specialmente in un mercato globale in rapido cambiamento.

In un contesto commerciale dove i modelli tradizionali di vendita spesso mostrano inefficienze e difficoltà nel mantenere la sostenibilità economica, la startup consente ai rivenditori di adattarsi alle nuove dinamiche di consumo e di entrare in mercati internazionali, ampliando così la loro portata e aumentando le opportunità di crescita.

