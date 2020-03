Valore D annuncia l’ingresso di due nuove figure nell’area comunicazione.

Paola Trotta è entrata in Valore D per guidare l’area Comunicazione e Public Affairs. Paola porta con sé un'esperienza pluriennale nella comunicazione sia public relations sia marketing sviluppata in grandi aziende multinazionali in Italia e all'estero tra cui General Motors, Pepsi Cola e Bolton.

Ariel Mafai Giorgi entra in Valore D a partire dal 1 Marzo per sviluppare l’Ufficio Stampa. Ariel Mafai Giorgi è una professionista della Comunicazione che ha lavorato in primarie agenzie PR tra cui Fleishmann Hillard e Hill& Knowlton e su progetti speciali tra i quali la campagna Expo 2015.