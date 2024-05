Verissimo ospiti 25 e 26 maggio: da Gigi D'Agostino allo speciale su "Amici"

Verissimo ospiti 25 e 26 maggio: sabato interviste a Gigi D'Agostino, David Gandy ed Elettra Lamborghini. Domenica, invece, uno speciale su Amici di Maria De Filippi

Sabato 25 e domenica 26 maggio, alle ore 16.30 su Canale 5, ultimo weekend stagionale in compagnia di “Verissimo”, condotto da Silvia Toffanin.

Sabato In esclusiva, prima intervista per la tv italiana per Gigi D’Agostino, il capitano della musica dance, rimasto lontano dalle scene per un lungo periodo a causa di un grave problema di salute e ora pronto a far ballare nuovamente il suo pubblico. E sempre in esclusiva, Silvia Toffanin intervista il super modello britannico David Gandy. Fresca di festeggiamenti per i suoi 30 anni, sarà ospite con la sua energia e semplicità Elettra Lamborghini. E ancora, insieme in studio, con la loro forza e il loro spirito positivo, Carolyn Smith e Carolina Marconi.

Infine, un aggiornamento sullo stato di salute di Costantino Vitagliano e la storia d’amore appena sbocciata, grazie a “Uomini e Donne”, tra Daniele e Gaia.

Domenica Silvia Toffanin presenta “Verissimo Speciale Amici”, un appuntamento imperdibile, interamente dedicato al talent show di Maria De Filippi, che si è concluso sabato scorso con ascolti record. Al centro dello speciale le storie, il percorso e le esibizioni dei sei finalisti con, in primo piano, la grande gioia e i progetti di Sarah, la cantante vincitrice assoluta di questa edizione. E poi il talento straordinario di Marisol, vincitrice del premio di categoria.

Non mancheranno le emozioni e gli ospiti a sorpresa anche per gli altri ragazzi arrivati in finale: i cantanti Petit, Holden e Mida e il ballerino Dustin. A commentare l’evoluzione e la crescita dei ragazzi i professori che li hanno accompagnati in questo bellissimo viaggio: Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. Infine, sarà in studio anche il giudice Cristiano Malgioglio.

Da sabato 1 a domenica 23 giugno, il talk show di Canale 5 sarà in onda tutti i weekend con “Verissimo-Le storie”, le interviste più emozionanti e coinvolgenti realizzate in questa stagione da Silvia Toffanin.