Vespa e i droni per spiare Elkann. L'ex garante privacy: "Non è giornalismo"

Bruno Vespa e lo scontro legale con John Elkann

John Elkann contro Bruno Vespa. Ha dato mandato ai suoi legali di querelare i responsabili del programma Porta a Porta dopo che un drone ha sorvolato l'abitazione privata dell'ad di Exor effettuando riprese. "Se non c’era il consenso dei proprietari, - dice a La Stampa l'ex garante della privacy Franco Pizzetti - è senza dubbio un'intromissione, si può qualificare come raccolta di informazioni non autorizzata, potenzialmente anche di dati personali". Pizzetti commenta la querelle fra la trasmissione di Rai 1 Porta a Porta e John Elkann, amministratore delegato di Exor. Ci potrebbe essere una violazione della normativa sulla protezione dei dati personali: informazioni di questo tipo si possono acquisire, e soprattutto utilizzare, solo se si ha il consenso degli interessati. In questo caso i soggetti non erano stati nemmeno informati".

"John Elkann, - prosegue Pizzetti a La stampa - può segnalare al Garante l’episodio e chiedere una valutazione di quanto è accaduto. L’organo aprirebbe un’istruttoria. Una volta registrato il mancato consenso dei proprietari, l’Autorità potrebbe sollecitare, anzi ordinare, la cancellazione delle immagini. Naturalmente la Rai, dall’altra parte, può decidere lei stessa di procedere in questa direzione, rendendo non più necessarie le procedure a tutela dei dati personali. Se le riprese vengono cestinate, gli avvocati possono reclamare una dimostrazione che l’eliminazione sia effettivamente avvenuta". La trasmissione Porta a Porta ha deciso di non mandare in onda le immagini registrate col drone, ma per l'ex garante della privacy questo gesto non chiude il caso. Serve la cancellazione definitiva di quei filmati. "I problemi sollevati da strumenti di questo tipo - conclude Pizzetti - sono assolutamente rilevanti e intrecciano questioni connesse alla protezione dei dati personali".