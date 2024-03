John Elkann denuncia Bruno Vespa: "Violata la privacy con riprese da drone"

John Elkann denuncia Vespa

I legali di John Elkann hanno annunciato una querela contro una troupe televisiva della Rai per "interferenze illecite" nella vita privata del loro assistito. La troupe ha occupato uno spazio privato presso l'abitazione torinese di Elkann per effettuare riprese video con un drone, successivamente destinate alla trasmissione televisiva Porta a Porta. Come spiega l'Ansa, questa intrusione nella vita privata di Elkann, soprattutto considerando la presenza di tre minori nella famiglia, ha spinto i legali a intraprendere azioni legali contro i responsabili e a diffidare la redazione di Porta a Porta dall'effettuare simili azioni in futuro.

I legali hanno anche ricevuto il mandato da parte di John, Lapo e Ginevra Elkann di tutelare la loro reputazione attraverso azioni giudiziarie contro la diffusione di notizie diffamatorie o inesatte. Tuttavia, una nota del programma Porta a Porta precisa che il filmmaker della trasmissione, munito di regolare licenza di volo per il drone, ha interrotto le riprese dopo essere stato invitato a farlo dalla sicurezza della casa di Elkann. Inoltre, si fa riferimento a una precedente nota del Garante della Privacy che chiarisce la legittimità dell'uso di immagini riprese da droni a fini giornalistici, anche senza il consenso degli interessati, purché siano rispettate determinate cautele.

Nonostante ciò, le immagini non sono state trasmesse, poiché è stato registrato il dissenso della sicurezza di casa Elkann.