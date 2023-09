Vespa punge Fazio: "Mestro di contratti. Via dalla Rai solo per convenienza"

Vespa al veleno contro Fazio, stoccata clamorosa: "Via dalla Rai solo per convenienza"

Vespa punge Fabio Fazio. Presentando il suo rientro nel palinsesto insieme a Paolo Corsini, neodirettore degli Approfondimenti Rai, il giornalista, durante la conferenza stampa, non le manda a dire al suo (ormai ex) collega.

GUARDA IL VIDEO

“Temo che Fazio sia molto caro, sennò gli chiederei delle lezioni su come si gestire i contratti”, punzecchia Vespa quasi come si volesse togliere qualche sassolino dalla scarpa. “Come a suo tempo lo era Enzo Biagi per le liquidazioni, Fazio è il re dei contratti vantaggiosi, credo davvero che in questo sia il migliore”. Ciò a cui il conduttore di Porta a Porta si riferisce, chiaramente, è il nuovo accordo che ha portato Fazio a lasciare la Rai dopo vent’anni.

Ma Vespa, non contento, alla fine svela il retroscena interno ai piani alti di viale Mazzini: “Fuortes a marzo mi ha chiamato per dirmi che sarebbe andato via e che quindi non avrei potuto firmare il rinnovo di contratto”, afferma. “Lo stesso è accaduto con Fabio Fazio”, continua ancora Vespa. “Nel mio piccolo ho aspettato, lui ha siglato un altro accordo. È andato via liberamente. Ha scelto un contratto più conveniente”.