Rai 2, Diaco sgrida Alba Parietti in diretta: "Non puoi dire quella parola, chiedi scusa". Il video imperdibile

Alba Parietti pronuncia la parola "culo" in diretta durante il programma Bella Mà, scatenando l'immediata reazione di Pierluigi Diaco, noto per la sua rigidità sul linguaggio in televisione. Diaco interrompe la showgirl e la invita a scusarsi col pubblico, generando un momento di imbarazzo che ha rapidamente fatto il giro del web. Nonostante il rimprovero, Parietti si scusa ironizzando sull’accaduto, mentre Diaco, pur mantenendo la sua linea rigida, si lascia andare a una battuta per stemperare la tensione.