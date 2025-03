Oscar 2025 miglior attrice, Demi Moore ci rimane malissimo: battuta da Mikey Madison. Il sorriso della delusione. VIDEO

Demi Moore era tra le grandi favorite per l'Oscar come Miglior Attrice grazie alla sua intensa interpretazione in The Substance. Tuttavia, la statuetta è andata a Mikey Madison per il suo ruolo da protagonista in Anora, lasciando l'attrice visibilmente delusa al momento dell'annuncio. Il sorriso iniziale di Moore, forse convinta della vittoria, si è rapidamente trasformato in un'espressione di sorpresa e amarezza quando il nome della vincitrice è stato pronunciato. La sua reazione è diventata immediatamente virale sui social, con migliaia di utenti che hanno commentato il momento.