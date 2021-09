Virgilio Motori, una guida affidabile per gli appassionati dell’automotive

Il ritorno dalle vacanze estive, spesso, è quello in cui si comincia ad accarezzare l’idea di cambiare automobile, o ci si convince che il momento di farlo non è più rimandabile.

Vuoi perché chi si è spostato in macchina ha avuto qualche problemuccio, preso come un campanello d’allarme, vuoi perché ci si è accorti che viaggiare con famiglia, cane e bagagli è già abbastanza faticoso e per il futuro è meglio farlo con un capiente SUV invece che con un’utilitaria, vuoi perché il kilometraggio raggiunto con l’ultimo tour estivo rende consigliabile non andare troppo oltre in vista di una permuta, fatto sta che ci si ritrova su internet a informarsi su marche, modelli, prestazioni, consumi e prezzi…

E da circa un paio di decenni Virgilio Motori – sito Italiaonline dedicato all’automotive - è un punto di riferimento per questo tipo di utenti, così come per i generici appassionati di auto e moto.

Da tempo sul podio dei magazine online più letti, con 2.3 milioni di utenti unici mese Virgilio Motori è un magazine 100% digitale che racconta il settore automotive con un linguaggio chiaro, per essere accessibile a tutti. La sua capacità di essere al passo con i tempi e di anticipare i trend lo rende un canale di successo.

Recentemente rinnovato, al cuore di Virgilio Motori ci sono i contenuti: come il “listino auto” che prevede una scheda tecnica per ogni modello in vendita, con dettagli, immagini, prezzi e recensioni. Il portale, oltre ad essere una fonte importante per temi come la manutenzione dell’auto, l’assicurazione RCA e la guida sicura non manca di approfondimenti su temi innovativi come Car-sharing, mobilità sostenibile, vetture a impatto zero, hi-tech auto e guida autonoma.

Una novità assoluta è rappresentata dall’appuntamento settimanale col TG Motori, in cui le ultime novità del settore sono raccontate da Serena Cappelletti, giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata nel settore dell'Automotive, nonché volto e voce di Virgilio Motori; la sua ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza.

Altra novità è la presenza di Carlo Portioli, esperto e appassionato di moto, che racconta l’amore eterno per questo mezzo con storie di ieri e di oggi. Si tratta di due firme – quelle di Serena e di Carlo - che rappresentano degli importanti punti di riferimento per l’informazione di settore.

“Il successo di Virgilio Motori è la conferma del suo ruolo centrale all’interno del settore - commenta Domenico Pascuzzi, Publishing Director di Italiaonline – Un successo assicurato sia dalla facilità di navigazione, grazie alla possibilità di cercare le informazioni in modo preciso, sia dal lavoro di un team dedicato che garantisce la profondità e la qualità dei contenuti offerti.

L’obiettivo di Virgilio Motori è soddisfare i bisogni di tutti quelli che cercano informazioni relative al mondo delle 2 e 4 ruote, insieme ad attualità e intrattenimento. Ma vogliamo anche rafforzare la connessione tra brand e utenti, raccontando tutto quello che serve sapere in modo semplice e comprensibile. I punti di forza di questo magazine sono dati dalla sua capacità di unire contenuti tecnici ad un linguaggio accessibile, nonché dal rilievo dato agli aspetti pratici e dall’utilizzo di immagini e video”.