"Viva la memoria", al via la campagna Mediaset per la giornata della memoria

La campagna di comunicazione sociale "Viva la Memoria" prende il via lunedì 20 gennaio 2025. In occasione del Giorno della Memoria, che si celebra il 27 gennaio in ricordo delle vittime delle deportazioni nei campi di sterminio, Mediaset, l’azienda guidata da Pier Silvio Berlusconi, lancia per un’intera settimana un messaggio di sensibilizzazione su tutti i canali, in radio e online su tutte le piattaforme web e social del Gruppo. Questa iniziativa propone un simbolico passaggio di testimone: quando i sopravvissuti non possono più raccontare, sono i loro familiari a trasmettere il ricordo.

Mediaset invita il pubblico a scoprire queste storie, raccolte in video-testimonianze disponibili sul sito "Mediaset ha a cuore il futuro", e incoraggia coloro che hanno una storia di deportazione in famiglia a condividerla sulla pagina web dedicata.

I video resteranno disponibili sul sito, creando una raccolta permanente di memorie che simboleggia l’impegno del Gruppo oltre la singola giornata di commemorazione. Questo archivio mira a sensibilizzare le nuove generazioni e a superare l’indifferenza, affinché il ricordo resti vivo e consapevole nel guardare al futuro. Anche questa nuova iniziativa fa parte delle attività di sensibilizzazione sociale denominate "Mediaset ha a cuore il futuro": un modo concreto per mettere al servizio della comunità le competenze e la forza comunicativa della tv Mediaset.