Vodafone, ok alla fusione con Three Hutchinson nel Regno Unito

C’è l’ok dell’Antitrust. L’accordo siglato a giugno tra Vodafone e Ck Hutchison per la fusione delle attività mobili arriva a compimento. L’operazione, stimata in 19 miliardi di dollari, non pone problemi di concorrenza e ha quindi ricevuto via libera dall’Autorità di regolamentazione Antitrust dell’Ue.

Con Vodafone Hutchison mobile prende vita il più grande operatore di telefonia mobile del Regno Unito. Legata a questa operazione la cessione di pochi giorni fa del 100% di Vodafone Spagna a Zegona Communications per circa 5 miliardi di euro.