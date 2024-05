Warner Bros. Discovery: "Nessun incontro tra i nostri manager e Mentana"

“Warner Bros. Discovery smentisce che ci siano stati incontri tra manager del gruppo ed Enrico Mentana". E’ questa la nota che l’Ufficio stampa Warner Bros. Discovery ha mandato a Dagospia.

"Pur apprezzandone le indiscutibili doti giornalistiche e lo straordinario valore professionale dimostrato in tutta la sua carriera, il gruppo ribadisce, come confermato domenica al Festival della Tv di Dogliani dall’amministratore delegato Alessandro Araimo, di non avere allo studio il lancio di un telegiornale”, conclude la nota di WBD.