Warner Bros Discovery, nessuna trattativa per polo giornalistico La7 sul Nove

Non c'è alcuna trattativa in corso da parte del gruppo Warner Bros. Discovery per l'acquisizione del polo giornalistico di La7: è quanto apprende l'Ansa da fonti interne all'azienda. La precisazione arriva dopo le parole di Fiorello nella puntata di Viva Rai2!.

"Caro Fiore, noi stiamo bene qui. Abbiamo anche un bel divano e per te c’è sempre posto…", era stata la replica arrivata dall'account ufficiale di La7