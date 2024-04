La7, Nove vuole Mentana e Floris. Ma arriva la replica: "Noi stiamo bene qui"

Nove tratta per l'informazione di La7

Fiorello sgancia la bomba. Dopo il colpaccio di Amadeus, per un affare stimato in cento milioni di euro, Discovery vuole anche l’informazione di La7. “Mentana ha già il cartellino con la scritta ‘scontato del 20%', è già in partenza. Appena si comprano l'informazione hanno fatto già il terzo polo: Rai1, Canale 5 e il Nove", scherza Fiorello.

Ma non finisce qui: "Dopo Amadeus via anche Floris. Lui fa il giro della morte, dopo la Rai è stato a La7, ora salta l'8 e andrà al Nove", prosegue lo showman leggendo un quotidiano.

Ma le indiscrezioni in ambito televisivo lanciate dal conduttore di VivaRai2! non finiscono: "La Rai corre ai ripari, obiettivo blindare gli ultimi big rimasti. Pare che Carlo Conti sia stato chiuso in uno sgabuzzino al terzo piano di Viale Mazzini", scherza.

La notizia però è un'altra: la Rai infatti starebbe rischiando di perdere Sanremo, visto che la convenzione scade nel 2025. Fiorello ironizza: "C'è ancora assoluto mistero sull'azienda che potrebbe acquistare il Festival. Si sa solo che potrebbe cambiare nome in 'PierFestival'".

La replica di La7 alle indiscrezioni sull'interesse di Discovery

Con un post su Twitter, l'account ufficiale di La7 ha smorzato la clamorosa indiscrezione lanciata da Fiorello.