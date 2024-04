Amadeus e poi? Warner Bros sogna anche Antonella Clerici sul Nove

Amadeus nuovo volto di Warner Bros Discovery: le prime indiscrezioni lo danno verso la conduzione di un gioco stile Affari Tuoi in access a un programma musicale sulle orme di X Factor in prime time. Sarà l'unico colpo di telemercato in vista della della prossima stagione?

Mentre la Rai cerca di blindare Fiorello, le ultime suggestioni portano a un sogno Antonella Clerici. In un'intervista rilasciata al settimanale Gente lo scorso gennaio, Laura Carafoli, la responsabile della programmazione e delle produzioni originali del gruppo Discovery Italia, parlando di Fabio Fazio aveva confessato: «Un altro nome che mi piace? Antonella Clerici. Io la adoro, la seguo sui social quando cucina con la figlia, la trovo una donna vera. Ha compiuto 60 anni: mi piace che sia una donna adulta e cosi vitale. Il mio programma preferito, fuori dal mio mondo e a parte quelli di Maria, è The Voice».

Al momento comunque è solo un sogno, anche perché la Rai, dopo la partenza di Amadeus è intenzionata a trattenere gli altri suoi big. Antonella Clerici tra l'altro nelle scorse settimane era stata anche in quota conduzione Sanremo 2025, anche se poi in vista del prossimo Festival è emersa con forza la candidatura di Carlo Conti (davanti all'ipotesi Bonolis, mentre Stefano De Martino sembra un nome caldo per la kermesse canora più nel medio periodo).

