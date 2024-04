Rai, telefonata da Chigi: "Blindate Fiorello". Addio Amadeus, effetto a catena

Rai, Meloni teme la fuga di massa. Obiettivo accontentare Fiorello prima che segua Amadeus

Nuovo caos in Rai, dopo l'addio di Amadeus adesso si teme il classico effetto a catena, per questo si sarebbe mobilitato proprio Palazzo Chigi, su invito della premier Meloni. L'obiettivo è quello di blindare Fiorello "a ogni costo". Perché Fiorello non è uno che lavora in Rai. Fiorello, a questo punto, - si legge su Il Corriere della Sera - è la Rai. Se dovesse servire, può parlarci anche lei, Giorgia, la premier. I due hanno un’antica consuetudine. Meloni, capelli a caschetto e scarponcini Dr Martens, fu la tata di sua figlia Olivia. Giorgia, intanto, ha però sentito Giampaolo Rossi, l’attuale direttore generale. Che dopo aver potuto solo prendere atto dell’addio di Amadeus, tra circa un mese, con il rinnovo dell’intero cda, dovrebbe assumere la delicata guida dell’azienda (dentro una crisi industriale serissima — oltre 600 milioni di debito con quasi 13 mila dipendenti, di cui 330 dirigenti e 2.068 giornalisti — e ormai con tre fronti aperti sul mercato televisivo: Mediaset, La7 e Warner Bros-Discovery).

Ma a peggiorare ulteriormente la questione, - prosegue Il Corriere - si aggiungono le ultime dichiarazioni (per niente rassicuranti) di Fiorello. Intanto: sapeva tutto del suo carissimo amico Ama. Ne ha condiviso la scelta, l’ha giustificato, e difeso. Quanto al proprio futuro: "Io non rimango in Rai, non sono in Rai. Il mio contratto inizia alla prima puntata di un programma e finisce all’ultima. Non sono mai di un’azienda. Io sono libero…". Tocca a lui, a Rossi, bloccare la fuga da Viale Mazzini. Perché è stata proprio una fuga. Di massa. Gente che, il giorno dopo la vittoria del centrodestra alle elezioni, si è fatta trovare con la valigia pronta. Toglie il fiato l’elenco di volti noti e amati dal pubblico. Ora l'ultimo colpo all tv pubblica, lascia anche Amadeus.