Amadeus a Warner Bros Discovery sul Nove? La Rai non vuol perdere Affari Tuoi

Non è solo Amadeus in scadenza con la Rai. Oltre al presentatore dei 5 Festival di Sanremo da record, c'è anche un format campione di ascolti tv in access prime time: Affari Tuoi. E le voci di questi giorni hanno raccontato di un possibile trasloco del programma sul Nove nella casa di Warner Bros Discovery. Ipotesi possibile, ma tutt'altro che scontata, visto che la tv di Stato pare intenzionata a tenere la trasmissione (insieme ovviamente al confermatissimo Soliti ignoti) e tratta con Banijay il rinnovo di contratto.

In una fascia preserale che, con l'addio di Amadeus, vedrebbe in rampa di lancio Stefano De Martino dopo essere stato protagonista di programmi di punta su Rai2 (da Made in Sud a Bar Stella, senza dimenticare il Tim Summer Hits), lui che prese proprio da Amadeus il testimone a 'Stasera tutto è possibile' (2015-2018 Ama, dal 2019 è condotto da De Martino).

Intanto il caso Amadeus tiene banco anche in queste ore a Viva Rai2! Fiorello ha annunciato che il conduttore sarà "ospite da noi all'ultima puntata, quella del 10 maggio". E i botti non finicono qui. "Per quella puntata aspettiamo anche Jovanotti e molto probabilmente ci faranno utilizzare lo stadio Olimpico, sarà una puntata pazzesca. E ci sono anche i tennisti in zona, chissà...".

I tifosi sognano un tris di re con Jannik Sinner che non era andato a Sanremo dopo la vittoria dell'Australian Open e chissà che non si ritrovi in diretta tv con Amadeus e Fiorello a Viva Rai2.

Tornando ad Amadeus e ai rumors sul suo passaggio al Nove, Fiorello critica un titolo: 'Amadeus, mister 100 milioni'... "Ma povero Amadeus, ma si può? La gente ora pensa che lui guadagnerà 100 milioni, ma non è così. Non è correttissimo, anche perché poi nell'articolo interno si dice tutt'altro e si spiega che si parla degli investimenti in 4 anni per produrre tutti i programmi e le varie cose. Però qui sembra altro".

E ancora: "Fosse vero, poi, Amadeus la prima cosa che farebbe con 100 milioni è comprare la città di Sanremo, compresa di Arma di Taggia, per fare i suoi Festival". Per un mister 100 milioni c'è anche la sua controparte: "Fabrizio Biggio, mister 100 euro!", l'ironia dello showman.

