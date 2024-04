Amadeus lascia la Rai e Stefano De Martino al suo posto? Indiscrezioni bomba

Amadeus lascia la Rai e Stefano De Martino al suo posto? Le indiscrezioni

Amadeus lascerà davvero la Rai? Il conduttore dei 5 Festival di Sanremo da record (sul terreno degli ascolti tv) ha un contratto in scadenza al 30 agosto 2024, ma la decisione sul suo futuro dovrebbe arrivare già entro la fine di aprile. In caso di addio, per lui si aprirebbero le porte del Nove su Warner Bros.Discovery (che pensa a una doppietta con Ama anche... qui le indiscrezioni).

Se Amadeus e la Rai si separeranno davvero, chi riempirà questo vuoto? Le indiscrezioni portano sulle tracce di Stefano De Martino che sarebbe in pole position per prendere il suo posto ad Affari Tuoi o comunuque in quella fascia della programmazione. Un ruolo di primo piano per un'artista che in questi anni è stato protagonista di programmi di punta su Rai2 (da Made in Sud a Bar Stella, senza dimenticare il Tim Summer Hits) che prese proprio da Amadeus il testimone a 'Stasera tutto è possibile' (2015-2018 Ama, dal 2019 è condotto da De Martino) e ora si ritroverebbe proiettato nell'access prime time di Rai1.

E attenzione anche al discorso legato al Festival di Sanremo in chiave De Martino. Se non nel 2025 (Carlo Conti al momento è favorito, ma non ci sono certezze né ufficializzazioni), magari per il 2026. Ricordiamo tra l'altro che le quote Snai dei giorni scorsi piazzavano sì Conti al primo posto per il dopo-Amadeus, ma De Martino era 'sul podio' dietro ad Alessandro Cattelan neanche troppo lontano...

Intanto si registrano le parole di Fiorello. "Ci sono cambiamenti in atto. Non sono autorizzato a dire niente, ma vi dico solo che ieri Amadeus è salito al Colle a dare comunicazioni su qualcosa...", ha detto lo showman siciliano a VivaRai2. E alla domanda 'Amadeus resta in Rai o va altrove?', Fiore ha risposto accennando con la tromba il triste motivo del 'Silenzio fuori ordinanza', dicendo tra le risate: "Questo lo dedico alla Rai".