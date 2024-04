"Amadeus lascia la Rai", l'incontro con Roberto Sergio e la bomba esplode

Amadeus lascia la Rai? Nuove indiscrezioni sul passaggio al Nove

Amadeus e la Rai al passo d'addio? Il contratto in scadenza al 30 agosto, ma la decisione sul futuro dovrebbe arrivare prima. Forse già nei prossimi giorni, comunque entro aprile.

Amadeus-Rai addio? Le parole di Fiorello a VivaRai2 su Ama al Colle

"Ci sono cambiamenti in atto. Non sono autorizzato a dire niente, ma vi dico solo che ieri Amadeus è salito al Colle a dare comunicazioni su qualcosa...", ha detto Fiorello a VivaRai2. E alla domanda 'Amadeus resta in Rai o va altrove?', lo showman ha risposto accennando con la tromba il triste motivo del 'Silenzio fuori ordinanza', dicendo tra le risate: "Questo lo dedico alla Rai".

Amadeus e le voci di addio alla Rai, l'incontro con l'ad Roberto Sergio

Le voci su un divorzio sono sempre più forti, anche se, stando all'Adnkronos "nel colloquio avuto ieri con l'ad Rai, Roberto Sergio, il conduttore si sarebbe riservato ancora qualche giorno, fino a fine aprile, per una riflessione finale sul suo futuro professionale". La proposta Rai per Ama "sarebbe già sul tavolo, riformulata dopo il no di Amadeus alla prosecuzione della guida di Sanremo. Ma da settimane circolano voci insistenti su un allettante corteggiamento da parte del Nove, l'emittente di Warner Bros Discovery"

Amadeus e "I Soliti Ignoti' dalla Rai al Nove?

Come trapelato nei giorni scorsi in caso di passaggio al Nove il canale di Warner Bros Discovery potrebbe anche prendere I Soliti Ignoti' . E su questo punto l'Adkronos dà una conferma a questa indiscrezione sottolineando che "il contratto della Rai per i diritti del format di proprietà di Endemol, società del gruppo Banijay, sarebbe in scadenza, come quello del conduttore. E nella trattativa con Amadeus potrebbe entrare anche quella sul format che potrebbe approdare con la sua conduzione sul Nove già da settembre, nella fascia 20.30-21.30"

Insomma, dopo il passaggio di Fabio Fazio avvenuto un anno (colpo di tv mercato che ha pagato, è stato boom di ascolti per Che Tempo che fa sul Nove) Warner Bros Discovery con Amadeus potrebbe proseguire nella sua campagna di rafforzamento.