Amadeus dalla Rai al Nove? Sentiment del pubblico va in picchiata...

Amadeus dalla Rai a Warner Bros Discovery? Voci sempre più calde sul Nove

L'addio di Amadeus alla Rai per passare al Nove sembra ormai quasi scontato. Mancano gli annunci ufficiali, ma i rumor di questi giorni sono stati sempre più insistenti. Per lui a Warner Bros Discovery sarebbe pronta la conduzione di un quiz in access e un format musicale sul modello di X Factor in prime time. Dopo aver vinto la scommessa con Fabio Fazio, inevitabilmente le aspettative per un arrivo di un Amadeus sarebbero alte e porterebbero a una ulteriore fase di crescita del Nove come terzo incomodo nella sfida tra Rai e Mediaset.

Amadeus dalla Rai al Nove? Sentiment del pubblico in picchiata... I trend dell'istant mood Arcadia

Intanto l’instant mood di Arcadia, pubblicato in queste ore, ha analizzato come sta mutando in rete il sentiment nei confronti del presentatore di 5 Sanremo consecutivi. E' stato fatto un confronto dall’8 al 10 e dall’11 al 13 aprile e le conversazioni online sulla keyword nominativa Amadeus evidenziano che gli italiani hanno seguito con grande passione le voci sul possibile passaggio del conduttore dalla Rai al Nove, con una crescita di menzioni e interazioni. Il sentiment positivo verso il conduttore è però calato dal 51% al 38%.

Amadeus dalla Rai al Nove? Il selfie su Instagram con 'Relax, Take It Easy' di Mika

Aspettando conferme o (clamorose) smentite sull'addio di Amadeus alla tv di Stato per raggiungere Warner Bros Discovery, nel frattempo il conduttore ha pubblicato una storia social: selfie con 'Relax, Take It Easy' di Mika come colonna sonora. Il ritornello recita per l'appunto “Relax, take it easy” ossia "rilassati e prendila come viene, con tranquillità”. Le strofe seguenti dicono: “for there is nothing that we ca do/relax, take it easy/ blame it on me or blame it on you/” che in italiano diventa “perché non c’è nulla che possiamo fare, rilassati, stai calmo, dà la colpa a me o a te stesso”. E ancora: “don’t scream, there are so many roads left”, ossia “non urlare, non disperarti, sono rimaste così tante strade da percorrere”. Insomma, un Amadeus che lancia un messaggio di grande serenità alla vigilia di quello che quello che potrebbe essere l'annuncio di una sua nuova sfida televisiva.

Il selfie di Amadeus (Instagram amadeusonoio)



Proprio su questo punto un paio di giorni fa si è soffermato Fiorello: "È una scelta di vita. Non c’è dietrologia, non ci sono soldi o tutto quello che si sente: vuole nuovi stimoli", le parole dello showman siciliano a Tv Talk.

Leggi anche