Yamamay lancia la nuova campagna estiva con Madalina Ghenea: on air lo spot

Il nuovo volto della campagna estiva di Yamamay: Madalina Ghenea

Per la collezione estiva 2023, Yamamay e la Canzone del Mare - lo storico stabilimento balneare dell'isola di Capri - hanno creato una capsule collection di costumi da bagno in edizione limitata per tutta la famiglia. Come volto della campagna pubblicitaria è stata scelta Madalina Ghenea, modella e attrice romena nota per la sua somiglianza con Sophia Loren.

La collezione prende ispirazione dagli anni '50 e '60, uno dei periodi in cui l’isola di Capri ha vissuto il suo massimo splendore e vuole essere un inno alla "Dolce Vita" italiana. "Abbiamo chiesto a Madalina di interpretare la collezione mare perché abbiamo pensato che la sua bellezza mediterranea, la sua sensualità e la sua femminilità ma anche la sua attitude fossero perfette per ricreare quel mood e quello stile ispirato alla 'Dolce Vita' italiana e all’italianità in generale a cui il mondo guarda sempre con ammirazione e che da sempre fa parte delle collezioni e delle campagne del nostro brand", ha dichiarato Gianluigi Cimmino, Ceo di Yamamay.