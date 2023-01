Zona Bianca, ospiti stasera: la paura Covid riparte dalla Cina

Zona Bianca ospiti stasera: spazio su reddito di cittadinanza, Benedetto XVI e il Covid in Cina

Martedì 3 gennaio andrà in onda in prima serata su Rete 4 un nuovo appuntamento con Zona Bianca, il talk di politica, attualità e costume condotto da Giuseppe Brindisi. Nel corso della serata si dibatterà della scomparsa di Benedetto XVI che ha commosso il mondo intero. Un focus, inoltre, sulla stretta al reddito di cittadinanza. Infine, si tornerà a parlare di Covid-19 dopo l’aumento vertiginoso dei casi in Cina.