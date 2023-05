Zona Bianca, ospiti stasera: il piano di Bonaccini per l'Emilia Romagna

Zona Bianca ospiti stasera: Brindisi intervista il governatore dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini

Oggi mercoledì 31 maggio andrà in onda in prima serata su Rete 4 un nuovo appuntamento con Zona Bianca, il talk di politica, attualità e costume condotto da Giuseppe Brindisi che sostituisce momentaneamente Controcorrente. Brindisi intervista il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, con focus sull’alluvione che ha devastato e messo in ginocchio il territorio.

Nel corso della serata, un approfondimento sugli attivisti di ultima generazione e su chi c’è dietro al movimento ecologista globale. E ancora, si affronterà il tema legato al carovita in un’Italia sempre più cara che vede aumentare la forbice tra ricchi e poveri.

Inoltre, un focus sul tema del mercato del lavoro, con i giovani italiani che non vogliono più svolgere determinate professioni, forse per colpa dei salari troppo bassi o per un cambio di mentalità da parte delle nuove generazioni.