Allarme varianti dal Brasile: "Sono troppe, rischiano di vanificare i vaccini"

Oggi è la giornata mondiale della Salute, ma le notizie che arrivano dal fronte della lotta al Covid-19 sono davvero allarmanti. In India nel giro di pochi giorni si è nuovamente superato il record di contagi giornalieri: 115.736 casi, che consolidano il terzo posto del Paese tra i più colpiti dalla pandemia, dopo Stati Uniti e Brasile.

Proprio in Brasile si è registrato un altro record: per la prima volta, il numero di morti ha superato quota 4.000 in un giorno, per un totale ormai prossimo ai 337.000 dall’inizio della pandemia.

In Brasile oltre 4.000 morti in un giorno e terapie intensive sature oltre il 90%, ma Bolsonaro si oppone al lockdown

Benché il Presidente Jair Bolsonaro continui a non voler varare nuovi lockdown, per paura di contraccolpi letali sull’economia nazionale, gli ospedali sono sull’orlo del tracollo in varie città, con una percentuale di saturazione delle terapie intensive oltre il 90% e numerosi pazienti che spirano nell’attesa di essere soccorsi.

La situazione del Brasile non è “solo” un problema nazionale, come ha spiegato il Dott. Mighel Nicoleis alla BBC: “Finché il Brasile non sarà sotto controllo, l’intero pianeta non potrà dirsi al sicuro: ogni settimana si trovano nuove varianti, che andranno certamente oltre frontiera”.

Proprio la diffusione massiccia delle varianti, secondo diversi studiosi, rischia di mettere a rischio la strategia di contenimento della pandemia, basata su vaccini che potrebbero non essere efficaci verso le forme mutate del Coronavirus.