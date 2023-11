Antibiotici fanno male? Gli effetti negativi e i rimedi per evitare il dolore

Essere malato al college è il peggiore. Mancanza di sonno, stress e feste (combinate con tutti i tipi di malattie che galleggiano intorno) rendono gli studenti universitari un bersaglio per molte malattie. Dopo un viaggio al centro di salute dello studente e una prescrizione di antibiotici, potresti pensare che i tuoi problemi siano finiti, ma potrebbe essere solo l’inizio. Potresti provare dolore allo stomaco che non hai avuto prima di assumere il farmaco. Lo scrive il sito internet markstrackside.com/it.

Gli antibiotici sono farmaci miracolosi che possono curare mal di gola o infezioni del seno in 2 giorni. Tuttavia, insieme a uccidere i batteri infettivi cattivi nel tuo corpo, uccidono tutti i batteri. Questo include la roba buona, la flora intestinale. Sì, i batteri buoni vivono nello stomaco e uno squilibrio di batteri intestinali può farti ammalare tanto quanto la malattia originale.,



Hana Brannigan

La flora intestinale (correttamente conosciuta come microbiota intestinale) mantiene l’intestino sano aiutando nella digestione, producendo vitamine, sostenendo il sistema immunitario e mantenendo funzionamento. Conseguenze di uccidere la flora intestinale con antibiotici, può provocare crampi allo stomaco orribili, nausea, indigestione, stitichezza e altri sintomi meno desiderabili.,

Per combattere questi effetti collaterali negativi, è importante proteggere attivamente i batteri buoni dell’intestino durante l’assunzione di antibiotici. Qui ci sono 7 modi per mantenere la pace all’interno del vostro intestino.

Prendere Probiotici con Ogni Dose di Antibiotici

www.homejobsbymom.com su Flickr

Questo è così importante, soprattutto durante le prime dosi di antibiotici. Le pillole si metteranno subito al lavoro e i tuoi batteri buoni saranno sacrificati., Prendi un integratore probiotico ogni volta che prendi un antibiotico per compensare gli effetti negativi.

Mangia Yogurt

Christina Chin

Lo yogurt è prodotto fermentando il latte ed è uno dei modi più semplici per ottenere una porzione sana di probiotici. Il processo di fermentazione lascia lo yogurt con migliaia di culture vive e attive in ogni porzione. Per andare facile sul vostro stomaco, optare per yogurt greco pianura.,

Bere Kombucha

Weichen Yan

Kombucha è probabilmente il modo più alla moda per ricostituire i batteri buoni nel vostro gut. Questo tè fermentato ha milioni di culture vive e attive di probiotici naturalmente. Non solo è ottimo per il tuo stomaco, ma Kombucha è disponibile in tutti i gusti diversi e ti mantiene eccitato.,

Aggiungi l’Aglio, Il Food

Kai Huang

Aglio è un’ottima fonte di prebiotici, un tipo di non-digeribili e fibre che alimenta i probiotici e microbiota intestinale nel vostro tratto digestivo. I prebiotici consentono ai batteri intestinali sani di prosperare e di farti sentire normale.

Prova ad aggiungere un po ‘ di aglio crudo ad alcuni dei tuoi pasti per i benefici più prebiotici e per sostenere i tuoi batteri buoni.,

Prendere Ogni Dose di Antibiotici con Food

Amanda Shulman

Alcuni farmaci sono più efficaci a stomaco vuoto, quindi assicuratevi di controllare con il vostro medico o farmacista per il modo corretto per prendere la vostra.

Tuttavia, se si scopre che gli antibiotici sono particolarmente duri per lo stomaco, l’assunzione di ogni dose con il cibo può compensare alcuni degli effetti agendo come un cuscino per l’intestino. Toast, yogurt o altri alimenti facilmente digeribili sono l’opzione migliore.,

Guarda le Porzioni

Isabel Wang

Gli antibiotici possono causare gravi doloroso gonfiore uccidendo i batteri buoni che normalmente mantiene il vostro stomaco regolare, e grandi porzioni di cibo solo a rendere questo peggio.

Mentre stai sostituendo i tuoi batteri buoni con probiotici e kombucha, prova ad attaccare porzioni più piccole di cibo per evitare di travolgere il tuo sistema digestivo e peggiorare il gonfiore durante l’assunzione di antibiotici., Non preoccuparti, quell’hamburger sarà ancora lì quando il tuo farmaco sarà finito.

Aumentare l’Assunzione di Acqua

Caroline Liu

l’Acqua è la chiave per combattere il gonfiore. Aiuta il tuo sistema digestivo a diluire il cibo, abbattere i nutrienti e mantenere tutto in movimento ad un ritmo normale per evitare gonfiore o indigestione. Assicurati di avere almeno 8 porzioni di acqua al giorno e di bere un bicchiere con ogni dose di antibiotici per aiutare nella digestione.,

Ricorda che un corpo sano crea una mente sana, anche in un ambiente stressante. Se ti trovi malato e con antibiotici, assicurati di ricordare questi suggerimenti per evitare dolori allo stomaco e farti sano il prima possibile.