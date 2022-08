Centrifughe frutta e verdura possono sostituire un pasto? I benefici sono molti ma da sole non bastano

D'estate si tende a mangiare meno e ad assumere alimenti rinfrescanti. Le centrifughe frutta e verdura snon quindi un giusto connubio tra un alimento dissetante e salutare. Alcuni però credono di poter seguire una dieta liquida per perdere peso e che basta consumarle per avere tutti i nutrienti di cui necessita l'organismo. La dottoressa Elisabetta Macorsini, biologa nutrizionista in Humanitas Mater Domini e presso l’ambulatorio Humanitas Medical Care di Arese, si spiega tutti i benefici delle centrifughe frutta e verdura e se effettivamente possono sostituire un pasto.

Centrifughe frutta e verdura possono sostituire un pasto? L'esperte risponde

Le centifughe frutta e verdura apportano importanti nutrienti come vitamine, sali minerali oltre a sostanze attive come acidi organisci, principi aromatici, enzimi, antiossidanti e altri che non sempre sono presenti nella dieta. Per mantenere tutti i nutrienti contenuti nella frutta o nella verdura è importante utilizzare una centrifuga e non un frullatore in modo da separare i liquidi dalla parte fibrosa, polpa e semi. E' inoltre buona norma non aggiungere ulteriori zuccheri dato che la frutta di per sé è già zuccherata. Sarebbe inoltre opportuno consumare le centrifughe frutta e verdura subito dopo averle preparate, in quanto conservarle in frigo può diminuirne le capacità nutritive, ma comunque a qualsiasi ora del giorno anche a stomaco vuoto.

I benefici delle centrifughe frutta e verdura sono sicuramente tanti ed evidenti ma come sottolinea l'esperta non possono sostituire un pasto né la dose consigliata di 5 porzioni di frutta e verdura quotidiane. Se state pensando i perdere peso vi consigliamo di rivolgersi a un medico nutrizionista o dietologo per avere consigli mirati su come ridurre il girovita ma senza impattare negativamente sulla salute.