Colesterolo alto, quale pesce mangiare: la classifica degli esperti

Colesterolo alto, quale pesce mangiare? Alcune varianti grazie alle alte concentrazioni di Omega 3 sono più utili a ridurre i livelli di colesterolo nel sangue - Salute e benessere

E' risaputo che il pesce è un alimento consigliato in molte tipologie di diete per le sue qualità salubri. Alcune varianti, in particolare, sono più utili nel combattere il colesterolo alto, disturbo che secondo gli esperti dell'Humanitas colpisce il 38% degli italiani. Gli stessi medici confermano che la prevenzione e la cura del colesterolo alto passa proprio dalla dieta e che il pesce debba essere consumato almeno 2-3 volte alla settimana.

Si parla di colesterolo alto quando le concentrazioni di questo lipide nel sangue supera i 240 mg/dl. Quest'ultimo si distingue in colesterolo ldl, conosciuto anche come "colesterolo cattivo", colesterolo hdl. Il primo, in particolare, è associato a diverse malattie cardiovascolare. Il pesce può contribuire ad abbassarne i livelli e vivere meglio.

Colesterolo alto, quale pesce mangiare: la classifica - Salute e benessere

Il pesce che abbassa il livello di colesterolo è quello ricco soprattutto di Omega 3. Ecco le tipologie classificate in base al loro contenuto di questi acidi grassi buoni:

Salmone Merluzzo Tonno Pesce azzurro (alici, sardine, aringhe, ricciola, sgombro, aguglia, palamita)

Da prediligere la cottura alla griglia, cartoccio o vapore. Per abbassare il colesterolo sarebbe invece meglio ridurre il consumo a una volta a settimana di crostacei come aragosta, scampi e gamberi e molluschi. Da evitare quasi totalmente ci sono invece le uove di pesce ricche di colesterolo. Chi soffre di questo disturbo deve abbandonare bottarga e caviale o prodotti simili. Stesso discorso per la frittura di pesce.

Colesterolo alto, cosa mangiare per ridurlo: altri alimenti consigliati - Salute e benessere

Le verdure in genere sono utili a combattere il colesterolo alto ed in particolare quelli ricchi di fibre. Consigliati quindi pane, pasta e riso integrale, farro, avena, orzo e avena almeno 2-3 volte a settimana. Anche la frutta va consumata almeno 2 volte al giorno. L'olio extravergine di oliva è il condimento ideale mentre bisogna evitare burro, lardo o strutto.

Si può consumare liberamente la carne prediligendo i tagli magri e togliendo la pelle dal pollame. Per chi vuole abbassare il colesterolo alto è consigliabile eliminare prodotti come insaccati, formaggi e uova e prefererire il latte scremato o parzialmente scremato a quello intero.

In generale è preferibile la cottura senza grassi aggiunti come la bollitura, la cottura al vapore, griglia o al microonde.

Colesterolo alto e pesce: alcune avvertenze - Salute e benessere

E' importante ricordare che prima di iniziare una dieta fai da te o aumentare il consumo di particolari tipologie di alimenti, come ad esempio il pesce, è sempre meglio chiedere prima un parere al proprio medico o esperto di nutrizione. In questo modo è possibile evitare di incorrere in ulteriori problemi di salute.