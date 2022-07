Colesterolo: che cos'è e in quali casi è pericoloso per la salute

Leggi nel nostro approfondimento che cos'è il colesterolo, qual è il colesterolo cattivo e quando diventa pericoloso per la salute

In tanti hanno sentito parlare di colesterolo alto ma non tutti forse hanno compreso l'importanza di mantere i livelli di questa sostanza sotto le soglie consigliate dai medici. Di seguito vi forniremo tutte le informazioni sul colesterolo cos è e quando iniziare a preoccuparsi e correre ai ripari.

Colesterolo cos è?

Il colesterolo è una sostanza che appartiene alla categoria dei lipidi e presente nella bile, nel tuorlo d'uovo, nel sangue, nei grassi animali e nel tessuto nervoso. Il colesterolo è fondamentale per il corretto funzionamento dell'organismo in quanto è protagonista nella sintesi di alcuni ormoni e della vitamina D e parte costituente della membrana cellulare. In questo caso si parla di colesterolo buono o colesterolo HDL ma se diventa troppo presente nel sangue si può incorrere in problemi di salute.

Quale il colesterolo cattivo

Il colesterolo cattivo è quello dominato colesterolo LDL o lipoproteine a bassa densità. Quest'ultimo si assume soprattutto attraverso la dieta e se aumenta troppo può portare alla formazione di placche aterosclerotiche. Queste poi riducono a capacità di trasporto del sistema cardiocircolatorio aumentano il rischio di malattie gravi come infarto e ictus. Si inizia a parlare di colesterolo alto, ovvero che aumenta sensibilmente il rischio di incorrere in problemi di salute, quando le concentrazioni totali di questi lipidi nel sangue per chi non ha mai subito un evento cardiovascolare (infarto, ictus, angina, etc.) superano i 200 mg/dl e in particolare quando i livelli di colesterolo LDL sono superiori a 130 mg/dl.

Se soffrite di colesterolo alto dovete aumentare l'attività fisica giornaliera, seguire una dieta povera di grassi saturi ed equilibrata con al centro frutta, verdura e carni magre e a livello farmacologico, sempre su consiglio medico, assumere medicinali come le statine.