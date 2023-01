Come funziona la dieta CRAM?

Se stai cercando un modo semplice per perdere qualche chilo prima di un grande evento, la dieta CRAM potrebbe essere proprio ciò di cui hai bisogno. No, non è una dieta magica che ti farà dimagrire senza muovere un dito. Tuttavia, si tratta di una dieta semplice da seguire e che non richiede alimenti o integratori speciali.

Le basi della dieta CRAM sono molto intuitive: elimina le bevande zuccherate e gli snack, e sostituiscile con acqua e snack salutari. La dieta CRAM si basa sul principio della restrizione calorica: eliminando le bevande zuccherate e gli snack, consumerai complessivamente meno calorie, il che porterà alla perdita di peso.

E anche se non è una dieta magica, è un modo molto efficace per perdere peso velocemente. In effetti, uno studio ha scoperto che le persone che seguivano una dieta ipocalorica perdevano più peso rispetto a quelle che non seguivano affatto una dieta. Quindi, se stai cercando una tipo di alimentazione semplice da seguire e che non richieda cibi o integratori speciali, la dieta CRAM è una buona opzione.

Come seguire la dieta CRAM

La CRAM si basa fondamentalmente su quattro tipologie di alimenti: cereali, riso, mele e latte e derivati fermentati (CRAM è l'acronimo inglese di cereals, rice, apples e milk). Con qualche variazione, questi alimenti vanno a formare l'intero percorso di questa dieta lampo, un regime adatto a perdere tempo e depurarsi in breve tempo.

I cereali concessi possono essere anche cracker, pane integrale, farina d'avena e pasta integrale, il latte può essere sostituito da prodotti caseari come yogurt o kefir, mentre le mele possono essere consumate sia fresche che in un succo di frutta.

Come funziona questa dieta? Semplice. Per massimo tre giorni consiste nell'utilizzare i pochi ingredienti che abbiamo già sottolineato, da dividere nei cinque pasti giornalieri concessi (colazione, pranzo, cena e due merende). Gli ingredienti alla base di questo regime alimentare possono essere conditi con zenzero, succo di limone o basilico.

I vantaggi e le controindicazioni della dieta CRAM

Questa dieta lampo ha una serie di vantaggi evidenti: è semplice da seguire, con pochi principi di base a cui doversi attenere; ha dimostrato di essere efficace nell'aiutare le persone a perdere peso; è una dieta povera di grassi saturi.

Tuttavia, non mancano alcune controindicazioni per questo tipo di regime alimentare lampo. Essendo piuttosto restrittivo e monotono, può essere sostenuto solo per un massimo di tre giorni.

Ovviamente non è adatto a chi è intollerante al lattosio o è allergico alle proteine del latte. Permette di perdere peso in tempi brevi, ma anche di recuperarlo velocemente. Infine, non tenendo conto delle porzioni e del fabbisogno energetico non si adatta alle persone che praticano uno sport, soprattutto se in maniera agonistica.