"contagio - humans against viruses": la lunga lotta alle malattie infettive

Il 2 e il 3 Febbraio 2021 si è tenuto in LIVE STREAMING da Facebook e Youtube il Congresso "Contagio - Humans against viruses", promosso in collaborazione con la Presidenza del Consiglio del Comune di Milano e nato nel 2018 da un’idea dell’Esperta di Commissione Cultura e di Commissione ambiente di Municipio 1 arch. Natasha Calandrino Van Kleef sulla scorta dell’allora recente Raccomandazione del Consiglio della Ue in materia di rafforzamento della cooperazione tra Stati membri contro le malattie prevenibili con presidio e a condivisione degli obiettivi dichiarati dal documento del Piano d’azione Europeo in materia di prevenzione (2015-2020), approvato dalla 65a Assemblea Mondiale della Sanità con risoluzione WHA65.17.

Raccontare la colossale lotta dell’umanità contro le malattie infettive e promuovere la diffusione di una cultura di rispetto per gli ecosistemi è stato l’obiettivo principale di "Contagio - Humans against viruses": sono stati affrontati i temi, più e meno noti, ma sicuramente i più rilevanti che aleggiano intorno e all’interno della pandemia per rispondere all’esigenza di divulgazione scientifica, analizzando i fatti alla luce della virologia, dell’immunologia, della clinica medica e delle nuove tecniche applicative nella lotta agli agenti patogeni.

Il Congresso, che si sarebbe dovuto svolgere presso la Sala Alessi di Palazzo Marino, è stato presentato da Ginevra Trinchieri, astronomo associato dell'INAF (Istituto Nazionale d'Astrofisica) presso l'Osservatorio Astronomico di Brera a Milano, nella prima giornata, e da Alessandro Cecchi Paone, divulgatore scientifico, nella seconda.

Ad accompagnare gli spettatori, illustri relatori accademici e uomini di cultura al fine di trasporre al meglio il linguaggio della scienza per il grande pubblico, calando temi complessi e oggetto di ricerche internazionali nella quotidianità della vita.

Ad aprire entrambe le giornate del Congresso l’introduzione di Beatrice Uguccioni, Vicepresidente del Consiglio Comunale di Milano, che da subito ha sostenuto e promosso il progetto. Incipit della prima giornata: la presentazione, da Venezia, dell’opera inedita Fuga dal Coronavirus in vetro presentata dall’artista Lucio Bubacco e dal curatore e critico d’arte Jean Blanchaert, a seguire il primo intervento di Giovanni Pareschi, Dirigente di Ricerca INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica), incentrato sull’attenzione all’utilizzo di nuove applicazione tecnologiche che contribuiscono alla lotta contro gli agenti patogeni.

Illuminante l’intervento della Dott.ssa Elisa Vicenzi, Capo dell'Unità di Patogenesi Virale e Biosicurezza dell'IRCCS Ospedale San Raffaele, virologa d’eccellenza che ha iniziato i propri studi sul virus dell’HIV, ha dato una panoramica dettagliata sull’evoluzione del virus, dalla sua nascita ad oggi, Massimo Galli, Professore Ordinario di Malattie Infettive, Università di Milano, Direttore Malattie Infettive III, ASST Fatebenefratelli Sacco, ha affrontato il proprio speech “Aspetti clinici della malattia COVID-19” con analisi quantitative e qualitative.

A conclusione della prima giornata il Prof Fabrizio Pregliasco, Direttore Sanitario dell'IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, con “Prospettive per la prevenzione”.

Apre la seconda giornata la storia, ricca di coraggio e intuito della Dott.ssa Annalisa Malara, Medico anestesista Ospedale di Codogno, che per prima diagnosticò il virus nel paziente 1, Matti Maestri di Codogno, violando i protocolli.

Attualità e sanità sono state affrontate dalla Dott.ssa Elena Bottinelli, Amministratore Delegato IRCCS Ospedale San Raffaele e dell’IRCCS Galeazzi di Milano, che ha discusso il tema della telemedicina. Oltre ad abbattere le barriere delle distanze e permettere di seguire il paziente da casa, essa dà grandissime opportunità anche dal punto di vista della prevenzione e del monitoraggio.

Raggi ultravioletti vs SARS-COV-2: i UV hanno un potere germicida, sono cioè in grado di inibire, inattivare, agenti patogeni che comprendono batteri, virus, parassiti. Il meccanismo d’azione si basa fondamentalmente sull’assorbimento dei raggi Uv a livello soprattutto del genoma dei patogeni, che vuol dire DNA o RNA. Scienza e tecnologia vengono affrontate dalla Prof.ssa Mara Biasin, Università di Milano Department of Biomedical and Clinical Sciences L. Sacco, e dalla, Dott.ssa Giorgia Sironi, Italian National Institute for Astrophysics (INAF) Brera Astronomical Observatory.

A conclusione del Congresso lo speech del Dott. Massimo Polidoro, giornalista, scrittore e divulgatore scientifico italiano, segretario nazionale del CICAP, che ha trattato le teorie del complotto e delle fake news dall’inizio della storia ad oggi, con interventi del moderatore Alessandro Cecchi Paone.